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FETÖ'nün KOSGEB yapılanmasında 26 sanığa hapis cezası!

AA |  29 Mayıs 2019 Çarşamba - 11:22 | Son Güncelleme : 29 05 2019 - 11:48

FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında, eski başkan Mustafa Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve  Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndaki (KOSGEB) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)  yapılanmasına yönelik davada  savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanıklar, yakınları  ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, önceki celsede alınan ara karar  gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.
Ardından söz verilen duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını  sunacağını söyledi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Abdullah Cemil Uğurlu, Ahmet  Karakoç, Ali Vasfi Eskicioğlu, Ayhan Çarlıoğlu, Abdullah Taşkın, Birkan Arslan,  Ercüment Öztürk, Erdal Çelik, Hacı Yusuf Yalmancı, Hakkı Güzel, Hüseyin Tüysüz,  Kenan Sertkaya, Mehmet Tezyetiş, Metin Şatır, Mevlüt Karaçam, Mithat Pas, Mustafa  Kaplan, Mustafa Koca, Nesibe Genç, Nogay Nadir Koç, Nurgül Kaplan, Seher Yılmaz,  Selahattin Kaya, Selma Tezyetiş, Yusuf İskender ve Yusuf Keskin'in "silahlı terör  örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15 yıla kadar hapisle  cezalandırmalarını talep etti.
 
Öte yandan savcı, sanıklar Ahmet Merih Özyılmaz, Erkan Yüce, Ertuğrul  Nazlı, Güner Selçuk Usta, Murat Arıkan, Ömer Pak, Recep Özçevik, Serhat Öztürk,  Servet Koçak, Sevda Şenol ve Şamil Akpınar'ın haklarında yeterli delil  bulunamadığından beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına son savunmalarını yapmaları  için süre vererek duruşmayı erteledi.
 

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