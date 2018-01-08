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FETÖ'nün kapatılan okulunda gizli oda bulundu

AA |  08 Ocak 2018 Pazartesi - 18:32 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 19:22

Antalya'nın Kemer ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı nedeniyle kapatılan bir kolejin binasında tuvaletlerin olduğu kısımda gizli oda bulundu


Arslanbucak Mahallesi'nde daha FETÖ tarafından işletilen Özel Toros  Güven Koleji'nin binasının, okulun kapatılarak hazineye geçmesinin ardından geçen  sene 17 Şubat'ta ilçeyi ziyaret eden dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın  talimatıyla adliyeye çevrilme işlemleri başlatıldı.
 
Binadaki tadilat sırasında tuvaletlerin olduğu kısımda gizli bir oda  bulundu. Odanın içerisinde bazı kitaplar ve kanepe ile giysilerin yer aldığı  görüldü.
 
 
 
Bu arada, adliye olması planlanan kolej binasının tekrar milli eğitime  devredilerek ortaokul olarak hizmet vereceği öğrenildi.
 
Binaya asılan Kemer Adliyesi yazısı ise söküldü. İlçe Milli Eğitim  Müdürü Veli Kaya ve beraberindekiler binada inceleme yaptı.
 
Bulunan gizli odada toplantılar yapıldığının tahmin edildiği, konuyla  ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
 
 
 

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