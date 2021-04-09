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FETÖ'nün 'kadim abi'si Yusuf Bekmezci'ye 17 yıl 4 ay hapis cezası!

DHA |  09 Nisan 2021 Cuma - 12:02 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 12:42

İzmir'de yakalanan ve FETÖ içinde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen Yusuf Bekmezci'nin (81), terör örgütü yöneticiliği suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.


İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yusuf  Bekmezci ve avukatları katıldı.
 
Sanık Bekmezci, devletine ve milletine her zaman hizmet ettiğini ileri  sürdü.
 
Sanığın avukatı ise müvekkilinin suçun vasıf ve mahiyetinden bihaber  olduğunu savunarak, "Verdiğiniz beraat ya da cezayı da anlamayacaktır, alzaymır  hastalığı vardır. Fetullah Gülen hakkında 'İnsani yönden severim ama yaptıklarını  bilmem' demiştir. 15 Temmuz öncesi ve sonrasında yurt dışına kaçma imkanı vardı  ama kaçmamıştır." dedi.
 
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 17  yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar  verdi.
 
Dava süreci
 
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak 2020'de  Çiğli ilçesindeki lüks bir siteye yaptıkları operasyonda, örgütte sözde "kadim  abi, irşatcı" olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona  bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı  gözaltına almıştı. Aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet  imamı" olan Akif Sarı da başka bir hücre evinde yakalamıştı.
 
Zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece  tutuklanmış, Bekmezci hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"  suçundan dava açılmıştı.
 

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İzmir FETÖ kadim abi irşatçı
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