FETÖ’nün kaçak militanları belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Mavi kategoride arananlar listesi de belli oldu. Listede 22 isim bulunurken aralarında örgütün azılı mensuplarından Emrullah Uslu, Ahmet Hamdi Parlak gibi isimler de yer aldı.
Terör örgütü üye ve sempatizanlarının yakalanmasına vatandaşlar da yardımcı olabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşları bu konuda teşvik etmek maksadıyla hazırladığı "Terörden Arananlar Listesi"ndeki suçlu ve şüphelileri gören, duyan ve bilenler Terör İhbar Hattı ALO 140'a ihbarda bulunabiliyor.
Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri olarak 5 ayrı kategoride değerlendirilen terörist suçlusu ya da şüphelilerini ihbar eden vatandaşlar, şahsın bulunduğu kategoriye göre ödül kazanıyor.
Terör yandaşlarının bulunduğu listeye göre başlarına konan para ödülü değişiyor.
Kırmızı listeye 10 milyon liraya kadar, Mavi Listeye 3 milyon liraya kadar, Yeşil Listeye 2 milyon liraya kadar, Turuncu Listeye 1 milyon liraya kadar Gri Listeye ise 500 bin liraya kadar ödül vaat ediliyor. Ayrıca, ödül miktarları her yıl güncelleniyor.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Mavi kategoride arananlar listesi de belli oldu. Listede 22 isim bulunurken aralarında örgütün azılı mensuplarından Emrullah Uslu, Ahmet Hamdi Parlak gibi isimler de yer aldı.
Kocaeli eski KOM müdürü olan Ahmet Can, yargıdaki FETÖ yapılanmasını koordine ediyordu. 10 Ocak 2014'ten bu yana ABD'de olan Can için ABD'ye iade talebinde bulunuldu.
MİT tırlarını 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sahte ihbarla durdurup aramak isteyen FETÖ'cülerin başarısız olmasının ardından FETÖ'nün 'jandarma imamı' olan Ali Çakmak'ın talimatıyla Ankara'daki askeri unsurlar devreye sokularak 19 Ocak 2014'te Adana Ceyhan'da durdurulup arandı. Ali Çakmak'ın ayrıca Hrant Dink davası sanığı eski Jandarma Yarbay Muharrem Demirkale ile de sıkı irtibatı saptandı.
Bir dönem FETÖ'nün 'Türkiye Kara Kuvvetleri imamı' olan Gülen'den aldığı MİT tırlarının durdurulması ve basına servis edilmesi talimatını uyguladı. MİT tırlarının hemen öncesinde 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminin başarısız olması üzerine görevden 'Türkiye Kara Kuvvetleri imamlığı' görevinden alınarak Pakistan'a gönderildi. Türkiye'den en son 19 Haziran 2016'da çıkış yapan Semerci bir daha Türkiye'ye dönüş yapmadı.
FETÖ'nün beyin takımında yer aldığı belirtilen Barbaros Kocakurt, FETÖ'nün yurt dışından Türkiye'ye para aktarmada kullandığı Hawala sistemini yönetiyordu. Para toplama ve dağıtmada Kapalıçarşı'yı üs olarak kullanan Kocakurt, bir dönem örgütün 'Türkiye imamlığı' bir dönem ise 'İstanbul imamlığı'nı yaptı. FETÖ'nün adli tıp yapılanmasında rolü olan Kocakurt ayrıca İzmir'deki FETÖ okulu olan Yamanlar Koleji'nin de kurucu müdürüydü. 7 Ağustos 2014'te yurt dşına kaçtı.
Rütbesi alınan eski Emniyet Genel Müdürlüğü personeli olan Emrullah Uslu, basında kendini Emre Uslu diye tanıtıyor. ABD'de yaşayan Uslu, "sorumlu" düzeyde. Rus Büyükelçi Karlov suikastı faili Altıntaş'ın FETÖ/PDY'nin amacı doğrultusunda düzenlediği saldırıdan sonra sosyal medyada algı operasyonu başlattı. Ülke ve dünya kamuoyunu yanıltmak amacıyla saldırı arkasında El Kaide-El Nusra terör örgütlerinin olduğunu iddia eden paylaşımlarda bulundu.
Bir dönem FETÖ'nün 'emniyet imamlığı'nı yapan Hamza Sevinç, emniyet yapılanmasına ait mal varlıklarını yönetiyor, para topluyordu. 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar emniyet imamlığı görevinde bulunan Sevinç, FETÖ adına inşaat yapıyordu. Firari olan Sevinç, Karlov suikastında istihbarat toplayan, sergi organizasyonu için teklifte bulunan ve katil Altıntaş'ın radikalleştiği süreçte, Karlov'un öldürülmesi yönündeki talimatı, örgütsel hiyerarşiye göre 'genel müdür' pozisyonundaki bulunan Murat Tokay'a ileten isim.
Firari yargıtay üyelerinden olan İlyas Şahin, 'yargıtay imamı' olarak önemli davaların dosya örneklerini Gülen'e götürüyordu. Gülen'den aldığı talimatları, Yargıtay içerisinde uygulatıyordu. Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla gündeme geldiyse de, Kozmik Oda, Ergenekon, Balyoz, Futbolda Şike, Oda TV, Devrimci Karargah, Askeri Casusluk, 17/25 Aralık, MİT tırlarının durdurulması, Selam Tevhid, Tahşiye Grubu'na Kumpas ve yasa dışı dinlemelere ilişkin soruşturma ve davalarda da adı geçiyor. 16 Temmuz 2016'da hakkında yakalama kararı çıkan Şahin firari durumda.
FETÖ elebaşının ceketinin üstünden tansiyon ölçen doktoru Kudret Ünal, darbe girişiminden önce TSK imamlarına gönderdiği mail ile anlattığı sözde rüya ile "Darbeye hazırlanın" talimatını iletti. Firari Ünal, ABD'de yaşıyor.
FETÖ kurumlarından İzmir'deki özel Şifa Hastanelerinin kurucusu olan Mahmut Akdoğan, 5-10 kez Fethullah Gülen ile ABD'de görüşecek kadar ona yakın ve hemşehrisi. Doktor olan Akdoğan, örgüte para toplamak için hayırsever bir iş adamını kandırarak tüm mal varlığına çöktüğüne ilişkin bir davadan da yargılanıyor. FETÖ Çatı iddianamesi sanığı olan firari Mahmut Akdoğan'ın örgütün üst düzey yöneticilerinden biri.
FETÖ'nün bir dönem 'mülkiye imamı' olan Mahmut Akpınar, paralel içişleri bakanı gibi çalışarak kripto vali, kaymakam ve diğer mülki amirleri yönetiyordu. 17-25 Aralık sürecinde etkin olan Akpınar'ın, 'paralel içişleri bakanlığını 20 yıl sürdürdüğü öğrenildi. Akpınar son olarak örgüt içindeki çözülmenin sinyallerini açık eden bir isim. Birleşik Krallık'a firar eden Akpınar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bağlandığı canlı yayında girişime övgülerde bulunurken halkın sokağa çıkmayacağını iddia ediyordu.
New York Eyalet Abisi olan Mehmet Yaşa, Pensilvanya'da Gülen'in kamp ve sohbet organizasyonlarını ayarlıyor. FETÖ'nün kamplarından biri olan Abant toplantısında Gülen'in "Cumhuriyet ve Sözcü'den birilerinin olması" talimatını ileten kişi olduğu Bylock kayıtlarından saptandı.
FETÖ'nün bir dönem 'MİT imamı' olan Murat Karabulut, 4 Şubat 2014'te firar ettikten sonra 'Asya İmamı' olarak görevlendirildi. 17/25 Aralık süreci ve MİT'e kumpastan yargılanan Karabulut, FETÖ elebaşının yanında.
Rus Büyükelçi Karlov'u katleden terörist Altıntaş'ın FETÖ/PDY hiyerarşisi içinde 'genel müdürü' olan Murat Tokay, Ankara'daki FETÖ mensuplarının da sorumlusuydu.. Örgütün "Türkiye Emniyet imamı" olarak görev yapan Temel Alsancak ve Hamza Sevinç'ten Karlov'un öldürülmesi talimatını alarak Altıntaş'a iletmesi üzere Ahmet Kılınçarslan'a ileten firari Tokay, Bank Asya için para topladığı, FETÖ'nün eğitim kurumlarında çalıştığı biliniyor.
FETÖ'nün 'Hollanda imamı' olan Necdet Başaran, FETÖ'nün para kasası olarak biliniyor. Örgütün üst düzeyleri arasında gösterilen Başaran, FETÖ'nün Avrupa yapılanmasının da başında görünüyor. Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikaneyi satın alarak örgütün vakıflarından birine bağışlayan Başaran için Hollanda'ya iade talebinde bulunuldu.
FETÖ'nün 'emniyet imamı' olan Osman Hilmi Özdil, 17-25 Aralık kumpasında aktif görev üstlendi. Örgüt içinde 'Kozanlı Ömer' kod adını kullanan Özdil, 17-25 Aralık kumpası başarısız olunca görevden alındı ve yurt dışına kaçtı.
FETÖ çatı iddianamesinde yargılanan Rıdvan Akovalı, FETÖ'nün 'GATA imamı'ydı. Akovalı, birçok örgüt üyesinin usulsüz olarak askeri okullara girmesini sağladı. 9 Nisan 2014'te yurt dışına kaçtı.
FETÖ elebaşının 'sır kutusu' olduğu söylenen Sait Aksoy, FETÖ'nün 'asker ve polis okulları sorumlusu' olarak görev yapıyordu. Örgüt mensubu öğrencilerin askeri okul ve polis okullarına yerleştirilmesini koordine eden Aksoy, 12 Ağustos'ta 2014'te yurt dışına kaçtı.
FETÖ'nün 'Alevilerden sorumlu imamı' 9 Ağustos 2014'te yurt dışına kaçtı. Cami-cemevi projesiyle Alevi cemaatinde tepki toplayan Uysal, Alevilerle ilgili politikalar belirleyip kitle örgütü ve derneklerle temaslarını yürütüyordu.
FETÖ'nün emniyetteki kriptolarından olan Temel Alsancak, en üst düzey sorumlusu olduğuna yönelik gizli tanık beyanı var. "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan yargılandığı dava bulunuyor. "Kadir" kod adını kullandı. Suikast emrini Altıntaş'a iletilmek üzere Tokay'a aktardı. Örgüt elebaşının çağrısının ardından Bank Asya'ya yaklaşık 32 bin lira yatırdı. Kapatılan birçok şirkette çalışma kaydı var. Emniyet, darbe girişiminin ardından "Türkiye Emniyet imamı" olarak görevlendirildiği, darbe girişiminden bu yana firari durumda olduğu, Şubat 2018 itibarıyla Almanya'da bulunduğu yönünde rapor verdi.
FETÖ elebaşı Gülen'in özel doktorlarından olan Tuncay Delibaşı, örgütün tepe yöneticileri arasında gösteriliyor ve FETÖ çatı davasından aranıyor. Hacettepe Üniversitesi'nde, dönemin rektörüyle birlikte kurdukları vakıf aracılığıyla ABD'ye milyonlarca dolar para gönderdiğine ilişkin bir davası daha söz konusu. Delibaşı'nın ayrıca 'organ ticareti' yaptığı da ortaya çıkmıştı.
Örgütün 'Alevilerden sorumlu imamı' Süleyman Uysal'ın yardımcısı olan Demirel 30 Eylül 2015'te yurt dışına kaçtı.
İŞTE FETÖ'NÜN EN AZILI YÖNETİCİLERİNİN BULUNDUĞU KIRMIZI TERÖR LİSTESİ
FETÖ'nün eski Hava Kuvvetleri Komutanı olup daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri imamı olan ve Gülen'in sır kutusu olarak anılan Adil Öksüz, Gülen'in talimatıyla 2015 seçimlerinin ardından darbe girişimi planlamaya başladı. O günden 15 Temmuz 2016'ya kadar 12 kez darbe girişimi için toplantı yapan Öksüz, her bir toplantının ardından ABD'ye gidip Gülen'e rapor verdi. Hain darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü yakınlarında jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıs, savcılık sorgusunda tarla bakmak için orada bulunduğunu ileri sürdü. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiyse de serbest bırakıldı. Bunu fırsat bilen Öksüz, ortadan kayboldu.
FETÖ'nün en etkili isimlerinden İsmail Büyükçelebi olduğu söyleniyor. FETÖ'nün finans kaynakları ve eğitim kurumlarıyla ilgili tüm kararlarda söz hakkı olan Büyükçelebi'nin Gülen'den sonra örgütün başına geçebileceği düşünülüyor. FETÖ yapılanmasındaki 12 imamdan biri olan Büyükçelebi'nin uzun süredir ABD'de olduğu biliniyor. İsmail Büyükçelebi, Fuatavni mahlasıyla sosyal medyada algı yönetimi yapan hesabı yöneten ekipteydi.
FETÖ'nün 2 numaralı ismi Mustafa Özcan, örgütün Türkiye İmamı... Firari olarak aranan Özcan, ayrıca Balkanlar imamı. Bank Asya'nın hortumlanmasında da büyük rolü olan Özcan'ın aynı zamanda örgütün en sert karakteri olduğu ifade ediliyor.
FETÖ'nün Antalya imamı ve finans koordinatörü olan Ayvacı, 19 Kasım 2015'te yurtdışına kaçtı.
FETÖ'nün Antalya imamlığını 90-98 yılları arasında yürüten Yeşil, FETÖ'nün kurduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın başkanlığını yaptı. 1 Aralık 2015'te istifa etti. Antalya merkezli operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ancak vatandaşlığı bulunan İngiltere'ye kaçtı.
FETÖ'nün Güneydoğu bölgesi sorumlulusu olan Karataş Van ve Avusturya imamlığı ile irşatta sorumlu Türkiye imamıydı. 18 Ocak'ta 2011'te yurt dışına kaçtı.
Zaman Gazetesi Avrupa Koordinatörü olan Aymaz, Gülen ile birlikte FETÖ'nün kuruluşunda yer aldı. FETÖ/PDY yüksek istişare heyeti içinde bulunuyor. 16 Eylül 2015'te yurt dışına kaçtı.
Fethullah Gülen'in operasyon ekibi içinde yer aldı. 29 Ağustos 2015'te yurt dışına kaçtı.
Gülen'in ilk talebeleri arasında yer alan İçel, İzmir Müftülüğünden emekli oldu. Afrika kıta sorumlusuydu. 16 Ekim 2014'te yurt dışına kaçtı.
Örgütün üst kurulunda görevli olan Büyükçelebi, sürücü kursu ve dershane işletmeciliği gibi işler yapıyordu.
FETÖ'nün tepe yönetim kadrosunda bulunan Harun Tokak, 1997-2008 yılları arasında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanlığı yaptı. FETÖ/PDY'nin İsrail ve Ortadoğu imamıydı.
FETÖ'nün Türkiye'deki kuruluşlarında (Zaman, Samanyolu, Aksiyon çeşitli görevler yürüttü. Ayrıca Afganistan ve Pakistan'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. 10 Eylül 2015'te yurt dışına kaçtı.
Yurtdışı işlerinden sorumlu imam olan Ursavaş, Mustafa Özcan'dan talimat alıyordu.
FETÖ'nün askeri kanadında yer alan ve pilot yüzbaşı olan Abdullah Yetik, 15 Temmuz'da yaptıkları darbe girişiminin başarısız olması üzerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.
Örgüt içinde "Uzun Cevdet" adıyla anılan Türkyolu, Gülen'in Mekrube adlı yeğeniyle evli. Örgütün kasasını tutan Türkyolu, milyonlarca doları bulan kaynakları Gülen'in talimatlarına göre çeşitli alanlarda ticari işlere yönlendiriyor. Gülen'in sekreteri olarak elebaşının görüşmelerini ve şahsi işlerini ayarlayan Türkyolu, ABD'deki FETÖ kampına yakın mesafede yaşıyor.
FETÖ'nün askeri kanadında yer alan ve pilot yüzbaşı olan Çoban, 15 Temmuz'da yaptıkları darbe girişiminin başarısız olması üzerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.
Normal hayatında esnaf olduğu bilinen Ahmet Kara, örgütün yargı imamlarından. 8 Ağustos 2014'de yurt dışına kaçtı.
Hain darbe girişiminde aktif rol alan eski albay Ahmet Zeki Gerehan, girişim başarısız olunca ortadan kaybolmuştu. Evinde yapılan aramalarda kamuflajının cebinden darbe planları çıkmıştı. Gerehan ayrıca, 15 Temmuz gecesi dönemin 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ı gözaltına almak üzere bir tim görevlendirmişti.
'Yurtta Sulh Konseyi'nin en düşük rütbelisi olan eski kurmay yarbay Turgay Sökmen, örgüt içinde Abdullah kod adını kullanıyordu. Darbeye hazırlık toplantılarına katılan Sökmen, darbe girişimi gecesi ise Ankara'da nerelerin bombalanacağını planlamada görev aldı. Akıncı Üssünde de darbenin başarılı olması için çalıştı.
"Molla" ve "Brezilya imamı" ve "Güney Amerika imamı" olarak bilinen Öztürk'ün firar ettiği Brezilya'ya iade talebi gönderildi. Bir dönem Kara Kuvvetleri sorumlusu da olan Öztürk, 23 Ocak 2011'den beri yurt dışında.
FETÖ'nün askeri kanadında yer alan ve eski yüzbaşı Uçan, 15 Temmuz'da yaptıkları darbe girişiminin başarısız olması üzerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.
Darbe girişimi gecesinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan hainler arasındaki tek firar eden eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin de aralarında olduğu 37 kişilik suikast timi, 2 polisi şehit etmişti. 37 kişiden 36'sı yakalanırken Karatepe kaçmayı başardı. Muğla'da tatilci gibi gizlenerek Eskişehir'e kaçan ve izini kaybettiren hain yüzbaşının yurt dışına kaçmış olma ihtimaline karşı kırmızı bülten çıkarıldı.
FETÖ'nün askeri kanadında yer alan ve eski astsubay Bilal Karagül, 15 Temmuz'da yaptıkları darbe girişiminin başarısız olması üzerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.
Çatı davanın firari sanığı Kurucan, Gülen'in yanında kaldı ve örgüt adına aktif görevlerde bulunmuş bir FETÖ'cü. Zaman gazetesi yazarlı olan Kurucan, "Başyüceler Şurası"nda da yer aldı. Kurucan Gülen'in yetiştirdiği ilahiyatçı talebeler arasında bulunuyor ve terör örgütü elebaşının damadı olarak biliniyor.
Fetullah Gülen'in ilk talebelerinden ve örgütün genel yetkililerinden olan Kocabıyık, Gülen'e bağlılığı ile tanınıyor. Örgüt içinde denetmenlik ve müfettişlik yaptı. 4 Ekim 2015'te yurt dışına kaçtı.
FETÖ'nün askeri kanadında yer alan ve eski binbaşı Güzel, 15 Temmuz'da yaptıkları darbe girişiminin başarısız olması üzerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.
FETÖ'nün ticari yapılarından Kaynak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Tosun, yapının en üst düzey oluşumu olan Tayin ve İstişare Heyeti içinde yer alıyordu. 6 Ağustos 2014'te yurt dışına kaçtı
Terör örgütü FETÖ'nün "istişare heyeti"nde yer alan ve FETÖ/PDY Çatı davası sanıklarından olan Ali Bayram için firar ettiği Mısır'dan iade edilmesi için Kırmızı Bülten çıkarıldı.
FETÖ'nün uzakdoğu imamı olan Kara, 21 Kasım'da 2015'te yurt dışına kaçtı. 1977'de tanıştığı örgüt içinde hızla yükseldi ve örgütün üst düzey yöneticilerinden oldu.
Fatih Üniversitesi'nin kurucusu ve rektör olan Tekalan, örgütün üst düzey yöneticilerindendi. Son Türkiye imamı olduğu sanılıyor. 24 Ekim 2015'te yurt dışına kaçtı.
Cihan Haber Ajansı Eski Genel Mudürü olan Haylamaz, örgüt içinde Molla olarak faaliyet yürüttüyordu. 29 Eylül 2015'te yurt dışına kaçtı. Mısır'dan iadesi için talepte bulunuldu.
FETÖ'ye en yakın ekip içinde yer alan ve Fetullah Gülen'den sonra örgütün başına gelebilecek isimler arasında gösterilen Şengül, örgütün 12 imamından biri. 28 Ağustos 2015'te yurt dışına kaçtı.
Kapatılan Fatih Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Sakarya Üniversitesinin eski imamı. 4 Eylül 2015'te yurt dışına kaçtı. Pensilvanya'ya gittiği düşünülen Yıldırım, 1994 yılında Adil Öksüz'ü Sakarya Üniversitesine aldıran kişi.
Isparta Gölcük dershanesinde görev yaptı. Örgütün üst düzey sorumlularından.
Örgütün en yüksek karar merci olan Tayin ve İstişare Heyetinde yer aldı. 1 Ekim 2015'te yurt dışına kaçtı.
FETÖ'nün Türkiye Mütevelli Heyeti içinde finansal sorumlulardan olan İsmet Aksoy, örgütün Baş Yüceler Şurasında yer alıyor ve emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'i yönetiyordu. 22 Ekim 2014'te yurt dışına kaçtı.
FETÖ'nün askeri kanadında yer alan ve pilot yüzbaşı olan Özkaynakçı, 15 Temmuz'da yaptıkları darbe girişiminin başarısız olması üzerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.
FETÖ'nün askeri kanadında yer alan ve eski binbaşı Böyük, 15 Temmuz'da yaptıkları darbe girişiminin başarısız olması üzerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.
FETÖ'nün askeri kanadında yer alan ve eski astsubay Bilal Karagül, 15 Temmuz'da yaptıkları darbe girişiminin başarısız olması üzerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.
Hain darbe girişiminde bazı siyasi-bürokratların gözaltına alınması için liste hazırlayan eski tugˆgeneral Mehmet Nail Yigˆit, darbe girişimi başarısız olunca firar eden isimlerden. Darbe girişiminin başarılı olması durumunda İstanbul sıkı yönetim komutanı yardımcısı olmak üzere görevlendirilmişti.