FETÖ’nün kaçak militanları belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Mavi kategoride arananlar listesi de belli oldu. Listede 22 isim bulunurken aralarında örgütün azılı mensuplarından Emrullah Uslu, Ahmet Hamdi Parlak gibi isimler de yer aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Mavi kategoride arananlar listesi de belli oldu. Listede 22 isim bulunurken aralarında örgütün azılı mensuplarından Emrullah Uslu , Ahmet Hamdi Parlak gibi isimler de yer aldı.

Terör örgütü üye ve sempatizanlarının yakalanmasına vatandaşlar da yardımcı olabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşları bu konuda teşvik etmek maksadıyla hazırladığı "Terörden Arananlar Listesi"ndeki suçlu ve şüphelileri gören, duyan ve bilenler Terör İhbar Hattı ALO 140'a ihbarda bulunabiliyor.

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haber ine göre; Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri olarak 5 ayrı kategoride değerlendirilen terörist suçlusu ya da şüphelilerini ihbar eden vatandaşlar, şahsın bulunduğu kategoriye göre ödül kazanıyor.

Terör yandaşlarının bulunduğu listeye göre başlarına konan para ödülü değişiyor.

Kırmızı listeye 10 milyon liraya kadar, Mavi Listeye 3 milyon liraya kadar, Yeşil Listeye 2 milyon liraya kadar, Turuncu Listeye 1 milyon liraya kadar Gri Listeye ise 500 bin liraya kadar ödül vaat ediliyor. Ayrıca, ödül miktarları her yıl güncelleniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Mavi kategoride arananlar listesi de belli oldu. Listede 22 isim bulunurken aralarında örgütün azılı mensuplarından Emrullah Uslu, Ahmet Hamdi Parlak gibi isimler de yer aldı.