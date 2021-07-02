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FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon! Onlarca gözaltı kararı

02 Temmuz 2021 Cuma - 9:26 | Son Güncelleme : 02 07 2021 - 9:34

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 "mahrem imam" şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.


Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 60 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
 
Soruşturma kapsamında, 30'u çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilmiş 60 şüphelinin, Ankara merkezli 34 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildi.
 
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.
 

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FETÖ jandarma mahrem yapılanma
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