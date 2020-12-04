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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

04 Aralık 2020 Cuma - 8:36 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 8:36

İzmir merkezli FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 66 kişi gözaltına alındı.


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İzmir FETÖ hücre evi baskın
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