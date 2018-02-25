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FETÖ'nün "hücre evleri"ne operasyon

AA |  25 Şubat 2018 Pazar - 18:43 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 18:43

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hücre evleri"ne yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.


Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik  soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri,  örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı kent merkezindeki 8 "hücre  evi"ni tespit etti.
 
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli meslek  gruplarına mensup 11 şüpheli yakalandı, aramalarda bulunan örgütsel doküman ve  dijital materyallere el konuldu.
 
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
 
Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmaların  sürdüğü öğrenildi.
 

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