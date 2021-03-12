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- FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon!
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon!
AA | 12 Mart 2021 Cuma - 9:16 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 9:33
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
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