03 Mart 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
13°C / 10°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.859 -0.66 EURO 4,7020 0.59
USD 3,8100 0.04 ALTIN 161,780 0.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik operasyonda 9 tutuklama

İHA |  02 Mart 2018 Cuma - 19:09 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 19:09

Gaziantep'te FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında il genelinde FETÖ/PDY'nin gaybubet evi olarak bilinen örgüt mensuplarının saklandığı gizli evlere Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon yapılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 9'u sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınanlardan 2’si hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 1 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.