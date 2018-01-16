Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye mensup olmaktan aranan örgüt sorumlularının gizlendiği 'gaybubet' evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda Kahramanmaraş'ta 4, Kocaeli'de de 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital veriye incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: 5 gözaltı
DHA | 16 Ocak 2018 Salı - 19:11 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 19:11