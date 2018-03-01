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FETÖ'nün gaybubet ablası tutuklandı

İHA |  01 Mart 2018 Perşembe - 19:13 | Son Güncelleme : 01 03 2018 - 19:13

Bursa’da KOM ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan FETÖ'nün il gaybubet ablası tutuklanırken, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Meryem G. ve Ömer G.’nin FETÖ/PDY terör örgütü adına para topladıkları yönünde istihbarat aldı. Yapılan çalışmalarda Meryem G.’nin il gaybubet ablası olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda Meryem G. ile Ömer G. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Meryem G., tutuklandı.

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