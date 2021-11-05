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FETÖ'nün ‘futbolda şike’ kumpasında flaş gelişme

AA |  05 Kasım 2021 Cuma - 14:01 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 14:45

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ "futbolda şike" kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle aralarında Fikret Seçen, Mehmet Berk ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame düzenlendi.


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ayhan Memük tarafından hazırlanan  iddianamede, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile eski Fenerbahçe  Yöneticisi İlhan Yüksel Ekşioğlu "müşteki", eski savcılardan Zekeriya Öz, Mehmet  Berk, Fikret Seçen, Cihan Kansız ile dönemin bazı hakimleri Hüsnü Çalmuk, Sedat  Sami Haşıloğlu'nun da aralarında bulunduğu 38 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.
 
Şüphelilerin Yargıtayın ilgili ceza dairesinde yargılanmak üzere  haklarında son soruşturma açılması kararı verilmesi istenen iddianamede,  şüphelilerin "kişiseI verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, kişiyi  hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin gizliliğini ihlal, görevi kötüye  kullanma, gizliliğin ihlali, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, özel  hayatın gizliliğini ihlal, ihmali davranışla görevi kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılması istendi.
 
İddianamede, şu değerlendirmeye yer verildi:
 
"Şüphelilerin kamuoyunda 'futbolda şike' kumpası olarak bilinen  soruşturma ve kovuşturmada yargı yoluyla futbol camiasını dizayn etmek ve  Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ele geçirerek dönemin Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ı  tasfiye etmek amacıyla yaptıkları yargısal faaliyetlerinde Anayasa'ya, kanuna ve  hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar vermedikleri, bağımsızlık ve  tarafsızlık ilkeleriyle hiçbir biçimde bağdaşmayacak şekilde FETÖ/PDY silahlı  terör örgütü yapılanması içerisine girerek örgüt hiyerarşisi ve ideolojik  bağlılık duyguları ve örgütün talimatıyla kolluk görevlileri ile fikir ve eylem  birliği içerisinde hareket ederek FETÖ'nün amacı doğrultusunda hareket ettikleri,  maddi gerçeğin ortaya çıkmasına çalışmadıkları, buna göre tarafsızlık, doğruluk,  tutarlılık, ehliyet ve liyakat ilkelerine aykırı davrandıkları  anlaşılmıştır."

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FETÖ futbolda şike Bakırköy
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