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FETÖ'nün firari emniyet müdürü yakalandı!

AA |  09 Mart 2021 Salı - 15:35 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 16:10

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün Keçiören'deki hücre evine yapılan baskında firari emniyet müdürü M.E yakalandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör  Örgütü'nün (FETÖ) Keçiören'deki hücre evine yapılan baskında firari emniyet  müdürü Mesut E. yakalandı, aynı binada farklı dairelerde gizlendiği tespit edilen  eski emniyet müdürü Mustafa Ö'yü arama çalışmaları sürüyor. 
 
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla  Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'de üst düzey konumda bulunan firari eski emniyet  müdürlerinin gaybubet evlerinde gizlendiğini ve örgütsel faaliyetlerini  sürdürdüklerini tespit etti.
 
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Keçiören'de aynı binada farklı  dairelerde gizlendiği belirlenen ve meslekten ihraç edilen birinci sınıf emniyet  müdürleri Mustafa Ö. ve Mesut E'nin evlerine operasyon düzenledi.
 
Operasyonda, firari emniyet müdürü Mesut E. gözaltına alındı, Mustafa  Ö. ise evde bulunamadı.
 
Ekipler, Mustafa Ö'nün dairesinde uyuşturucu yetiştirilmesi için  profesyonelce hazırlanmış düzenek buldu. Düzeneğin içerisinde esrar yapımında  kullanılmak üzere yetiştirilen çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi.  Operasyonda, aynı evde yakalanan Mustafa Ö'nün oğlu da gözaltına alındı.
 
Firari emniyet müdürlerinin örgütün şifreli haberleşme uygulaması  ByLock'u kullandığı belirlendi.
 
Polis, Mustafa Ö'nün yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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FETÖ firari emniyet müdürü
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