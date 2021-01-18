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FETÖ'nün firari "Ankara dershaneler sorumlusu" yakalandı

AA |  18 Ocak 2021 Pazartesi - 1:38 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 1:38

Ankara'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Ankara dershaneler sorumlusu" olduğu belirtilen Hakan A. yakalandı.


AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü  Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "Ankara dershaneler  sorumlusu" olduğu belirlenen Hakan A'nın Etimesgut ilçesinde bir adreste  saklandığını tespit etti.
 
Harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.
 
Zanlının Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele  Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmalarda firari olduğu ve Yozgat 1. Ağır  Ceza Mahkemesince aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.
 
FETÖ'nün dershanelerinde yöneticilik yaptığı, Bank Asya hesabı ve  örgütün gizli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Hakan  A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Ankara polis Fetullahçı Terör Örgütü
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