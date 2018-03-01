FETÖ'nün "eyalet ablası"na ev hapsi verildi

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "eyalet ablası" olduğu ileri sürülen ve ByLock kullandığı tespit edilen kadın, bebeği olduğu için mahkemece ev hapsi cezası verilerek elektronik kelepçe takılmak şartı ile serbest bırakıldı.

