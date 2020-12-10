FETÖ'nün e-postaları deşifre edildi! 'Esma, Tuğba' ve 'Cennete bilet'

TRT Haber ’den Büşra Çelik’in haberine göre, 8 Aralık'ta İstanbul polisinin düzenlediği FETÖ operasyonunda önemli dijital dokümanlara el konuldu.

POLİS TAKİBİNDEN KAÇMA HAMLESİ

Yazışmalara göre, terör örgütü 2013 yılından itibaren, FETÖ'ye destek amaçlı banka aracılığıyla gönderilen paraların takibini zorlaştırmak için "bağış" yerine "bilet" denilmesini istedi. 3 Mayıs 2013 tarihinde yapılan yazışmada, örgütün firari olduğu değerlendirilen üst düzey bir yöneticisi, toplu elektronik posta yoluyla duyuru yaptı;

"Mayıs ayı 9. taksitlerimizi elden veya banka yoluyla tarafıma ulaştırabilirsiniz. Havalede isim yazmayı unutmayın. Ayrıca burs yazmayalım, bilet diyelim. Ayrıca ödenmeyen biletler mevcuttur. Bilginize."