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FETÖ'nün Çubuk yapılanması davasında karar!

AA |  21 Haziran 2019 Cuma - 12:00 | Son Güncelleme : 21 06 2019 - 12:22

FETÖ'nün Çubuk yapılanması davasında yargılanan 81 sanıktan 51'i, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapse mahkum edildi.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Çubuk yapılanması  davasında 51 sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün ila 10 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde  hapse mahkum edildi.  Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında  sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, yargılamanın sonuna gelindiğini  belirterek hükmü açıkladı.
 
Buna göre, örgütün sözde "Çubuk imamı" Onur Torgaylı, 10 yıl 6 ay  hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklardan Abdullah Kırım, Adem  Temur, Ali Varhan, Bilal Çırak, Cafer Çeçen, Cevat Erdin, Cihan Bulut, Davut  Varhan, Ekrem Özcan, Erkan Mangal, Fikret Özkan, Hasan Hüseyin Özdemir, İbrahim  Gavasoğlu, Mehmet Kayabaşı, Mehmet Keser, Mevlüt İşleyen, Mustafa Burgaz, Mustafa  Türkoğlu, Necati Delibaş, Necdet Kocademirci, Osman Doğan, Sedat Sayal, Serdar  Sarıtaş, Şerafettin Özden, Tuncay Arslan, Tuncay Çalğan ve Veysel Söğüt'e  "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası  verilmesini kararlaştırdı.
 
 Aynı suçtan yargılanan sanıklar Betül Durmuş, Derya Dinçer, Ertuğrul  Karadaş, Esra Öztürk, Fatih Yemişçi, Gökhan Duran, Halil Çavuşoğlu, Hüseyin  Yılmaz, İshak Baş, Niğmet Öcalan, Refika Delibaş ve Sema Çan ise 6 yıl 3 ay hapse  mahkum edildi.
 
 Yardım suçu ve etkin pişmanlık kararları
 
Mahkeme heyeti, sanıklar İsmail Hakkı Yılmaz'a "üye olmamakla birlikte  bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 9 ay, aynı suçtan Ramazan Akın'a ise  2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Yargılama aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıklar  hakkında takdiri indirim uygulayan mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Yüksel, Ali  Gürdal, Alparslan Küsmez, Gıyaseddin Yüce, Halit Metin Ekici, İbrahim Özdemir,  İlker Aydın, Mahmut Koyuncu ve Şaban Öztürk'ü 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına  çarptırdı. Bu sanıklar yönünden verilen cezaların hükmünün açıklanması geriye  bırakıldı.
 
22 sanık beraat etti
 
Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Çelik, Aysel Reçber, Bünyamin Özçelik,  Cumaziye Doğan, Eda Özdemir, Emine Fidan, Hacer Erbaş, Hülya Göktaş, Hürrem  Kevser Tekaüt, Hasibe Sayal, Mariya Miller Akın, Mehmet Bayırtepe, Melike  Bayırtepe, Meral Yılmaz, Mustafa Özdemir, Mustafa Şahin, Nafide Dinçer, Nazire  Çobankaya, Sevda Serim, Şerife Serap Özçelik, Tuğba Yeşiltaş ve Yakup Geçal'ın,  üzerlerine atılı suçtan beraatlerine hükmetti. Aralarında FETÖ'nün "eski Çubuk imamı" Ahmet Tavlaşoğlu'nun da  bulunduğu 8 firari sanığın dosyalarının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti,  bu sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının devamına, ayrıca mal varlıklarına da  el konulmasını kararlaştırdı.
 

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fetö çubuk davası yapılanma
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