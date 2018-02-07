FETÖ'nün Bolu'daki 'mahrem imamı' tutuklandı

Bolu merkezli 10 il ve KKTC’de, FETÖ/PDY'nin ‘mahrem askeri yapılanması’na yönelik yapılan operasyonlarda Bolu 2. Komando Tugayı’nın ‘mahrem imamı’ olduğu tespit edilen Recep Kahraman tutuklandı.

