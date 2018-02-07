FETÖ'nün Bolu'daki 'mahrem imamı' tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik, örgütün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığı ile görüştükleri iddiasıyla, Bolu 2. Komando Tugayı personeli 13 kişi, Jandarma Komutanlığı personeli 1 kişi ve bu askeri personellerin mahrem imamları olduğu belirtilen daha önce görevinden ihraç edilmiş 2 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kocaeli'de yakalanan meslekten ihraç edilmiş öğretmen Recep Kahraman'ın Bolu 2. Komando Tugayı'nın 'mahrem imamı' olduğu tespit edildi.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan şahıslardan 14'ü, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli, Ankara, Eskişehir, İstanbul, Şanlıurfa, Siirt, Hakkari, Çankırı, Isparta, Kocaeli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.