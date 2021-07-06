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FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

06 Temmuz 2021 Salı - 8:53 | Son Güncelleme : 06 07 2021 - 9:42

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu. Örgütün "çalışma evi" olarak adlandırılan hücrelerinde kaldığı ve hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandığı belirlenen 15 avukatın yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca  yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün "çalışma evi" olarak adlandırılan  hücrelerinde kaldığı ve 2013-2014 hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandığı  tespit edilen 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca bir önceki çalışma evi operasyonunda yakalanan ve itirafçı  olmayı kabul eden 11 kişinin de beyanlarında, söz konusu şüphelilerle aynı  dönemde aynı hücre evlerinde hakimlik savcılık sınavlarına çalıştıklarını  söyledikleri öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri, tamamı avukat 15 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde  eş zamanlı operasyon başlattı.  Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ve  adreslerdeki aramaların sürdüğü belirtildi.
  
BİR OPERASYON DA ANKARA'DA
 
Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yargı teşkilatı mahrem imamı olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 

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FETÖ operasyon avukat
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