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FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon! Çok sayıda...

22 Eylül 2020 Salı - 10:26 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 10:28

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik 19 ilde düzenlenen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.


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FETÖ izmir operasyon
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