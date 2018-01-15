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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

İHA |  15 Ocak 2018 Pazartesi - 18:58 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 18:58

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Soruşturma kapsamında FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına karşı operasyon düzenlendi. TSK içerisine sızmış şüphelilerin ankesörlü ve sabit telefonlar üzerinden arama yapmak suretiyle görüşmeler yapıldığı istihbaratını elde edilmesi sonrasında polis ekipleri Sakarya dahil 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
 
Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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