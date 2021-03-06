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FETÖ'nün askeri mahrem imamından öğrenci itirafı

AA |  06 Mart 2021 Cumartesi - 12:02 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 12:02

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "askeri mahrem imam" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ç.A, askeri okul öğrencileriyle deşifre olmamak için tedbir amacıyla büfelerdeki sabit hatlardan görüştüklerini itiraf etti.


Van Cumhuriyet Başsavcılığı,  FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasının  deşifre edilmesine yönelik soruşturmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda terör örgütünün "askeri mahrem yapılanması"nda sorumlu  olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince  yakalanan "Kaan" kod adlı Ç.A, etkin pişmanlık kapsamında örgüte dair itiraflarda  bulundu.
 
Başsavcılıkça, şüphelinin kullandığı farklı bir kişi üzerine kayıtlı  hat üzerinden çok sayıda kişiyle irtibatlı olduğu, örgütün şifreli haberleşme  programlarını kullandığı belirlendi. Örgüte 2004 yılında Van'daki Ana FEM isimli dershaneye gittiği süreçte  katıldığını anlatan Ç,A, o dönemde kendileriyle ilgilenen üniversite  öğrencilerinin yönlendirmesiyle Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kapatılan  örgüte ait liseyi burslu olarak kazandığını belirtti.
 
"Öğrencileri askeri liselere hazırlamamı istediler"
 
2011'de İstanbul'da bir üniversitenin İnşaat Mühendisliği bölümünü  kazandığını aktaran şüpheli, ifadesinde şu itiraflarda bulundu: "Kayıt için İstanbul'a gittiğimde örgüte ait evde kaldım. Aynı evde  kaldığım kişi, öğrenci evlerinden sorumluydu. Eve gelen öğrencilere Fetullah  Gülen'in kitaplarını okuyordu. Bu evden ayrılarak aynı bölgedeki başka bir eve  geçtim. Ev değiştirmeler kendi irademle değil, abilerimin yönlendirmesiyle  oluyordu. Daha sonra lise öğrencileriyle ilgilenmeye başladım. Öğrencilere  Fetullah Gülen'in kitabını okuyor, derslerine yardımcı oluyordum. Bu görevi bana  'büyük bölge talebe mesulü' (BBTM) olarak görev yapan Erkan kod isimli kişi  verdi. Benden öğrencileri askeri liselere hazırlamamı istedi. Bölge lise mesulü  olmam nedeniyle, öğrencilere verdiğim eğitimleri haftalık çetele olarak büyük  bölge lise mesulüne bildiriyordum."
 
"Öğrencilerle irtibatı sabit hatlar üzerinden kuruyordum"
 
Bu süreçte Talha kod isimli örgüt mensubunun askeri lisedeki  öğrencileri takip etmesini istediğini belirten Ç.A, bu görevi hem onların evinde  kalamayacağı hem de burslarının kesileceği korkusuyla kabul ettiğini ifade etti.
 
Maddi imkansızlıklar yaşadığını ileri süren Ç.A, "Örgüt mensubu benden  askeri lise öğrencilerinin ibadetlerini yapamadıklarını, bu konuda onlara  yardımcı olmamı istedi. Öğrencilerle irtibatları kurdum. Öğrencilerle örgüt  evinde buluşuyorduk. İrtibatı da tedbir amacıyla büfelerde bulunan sabit hatlar  üzerinden kuruyordum. Buluşmalarda da tedbir amacıyla telefonumu yanımda  götürmüyordum. Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyor, sohbet ediyorduk." şeklinde  itiraflarda bulundu.
 
"17-25 Aralık'tan sonra da bağımı koparmadım"
 
Ç.A, 17-25 Aralık sürecinden sonra da örgüt ile bağını koparmadığını,  örgütün şifreli haberleşme programlarını kullandığını anlatarak, şunları dile  getirdi: "Bu süreçte esnaflardan sorumlu olan Burhan isimli sorumlu Bank  Asya'ya destek olmamızı ve para yatırmamızı istedi. Bana para yatırmazsam  burslarımın kesileceğini söyledi. O zaman hesap açtırarak 9 bin lira yatırdım.  Öğrenci sorumluları eyalet imamı önderliğinde toplantılara katılarak öğrencilere  yönelik faaliyetlerini anlatıyordu. Ben de bu toplantılara katıldım."

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van fetö soruşturma gözaltı
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