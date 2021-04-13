FETÖ'nün 900 kişilik listesi deşifre oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanması soruşturmasında ifade veren mahrem imam M.B., 52 vali yardımcısı ve kaymakamla yaklaşık 900 kişinin isminin bulunduğu 'X' listesini deşifre etti. Listede birçok bürokratın adı geçiyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan ve itirafçı olan M.B. ifadesinde kaymakam ve vali yardımcılarının kendilerini belli etmemeleri için farklı cemaat toplantılarına ve sol grupların aktivitelerine dahil ettiklerini söyledi.

900 KİŞİLİK LİSTE

Yapılanmanın yönetim şemasını açıklayan M.B. Türkiye'de 2014'te örgütle bağlantısı olan vali, vali yardımcısı ve kaymakamın bulunduğu yaklaşık 900 kişilik bir liste olduğunu belirterek şunları söyledi:

Mülki idarecilerin tamamının bulunduğu bir liste vardı. Bu listeyi İçişleri Bakanlığı'nda görevli Ö.D. isimli şahıs, A.B'ye verirdi. Listede güncel olarak vali, vali yardımcıları ve kaymakamların genel bilgileri ile fotoğrafları vardı. Bu bilgiler Mehmet kod tarafından X listesine dönüştürülüyordu. Bir sütunda mülki idare amirlerinin görüşleri yazılır, örgüt mensubu ise X işareti koyulurdu.

Örgütten ayrılan veya mesafe koyanlar için ise 'ilgi grubu' anlamına gelen XX işareti konulurdu. İkinci sütunda ise amirlerin kişisel bilgileri ile mesleki bilgileri yer alıyordu. Kısa bir süreliğine bu listenin sorumluluğunu yaptım. Tahminimce listede X işaretli örgüt mensupları listenin yarısına yakındı. Liste yaklaşık 900 kişilikti. Türkiye'de bulunan o dönem vali, vali yardımcısı ve kaymakamların isimleri vardı"

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