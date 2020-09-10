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FETÖ'nün 5 yıldır aranan 'mahrem imam'ı yakalandı

DHA |  10 Eylül 2020 Perşembe - 20:46 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 20:46

Trabzon'da polisin düzenlediği operasyonda, FETÖ soruşturması kapsamında 5 yıldır aranan örgütün sözde 'Gümüşhane mahrem imamı' ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı N.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.


Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı ve sözde 'Gümüşhane mahrem imamı' olarak 5 yıldır aranan N.Ç.'nin Akçaabat ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takipte de bulunan ekipler, tespit ettikleri eve baskın düzenledi. Operasyonda, örgütün sözde 'Gümüşhane mahrem imamı' N.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.
 
Öte yanan N.Ç'nin yakalanması Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Bu sefer kaçamadı" başlığıyla yapılan paylaşımla duyuruldu.

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