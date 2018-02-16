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FETÖ medya davasında karar çıktı!

16 Şubat 2018 Cuma - 15:29 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 15:42

FETÖ'nün medya yapılanması davasında karar çıktı. Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki  darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan gazeteciler Mehmet  Altan, Ahmet Altan  ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa,  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 
 
Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki  duruşmada, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi davaya ilişkin kararını açıkladı.
 
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı  Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül’ün "anayasal düzeni  ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla  cezalandırılmasına hükmetti.
 
  

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