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FETÖ ile irtibatlı 26 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı

10 Temmuz 2020 Cuma - 14:25 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 14:25

HSK 2. Dairesi, FETÖ ile iltisak ve irtibatları nedeniyle 26 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı.


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FETÖ HSK savcı
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