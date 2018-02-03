03 Şubat 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
16°C / 13°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.119 -0.78 EURO 4,7060 0.71
USD 3,7750 1.18 ALTIN 161,430 -0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

FETÖ firarisini er yakaladı

AA |  03 Şubat 2018 Cumartesi - 0:46 | Son Güncelleme : 03 02 2018 - 0:46

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir kargo şubesinden iki farklı sahte kimlikle paket alan, şüphelenilmesi üzerine de kaçmaya çalışırken bir er tarafından yakalanan zanlının, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde üst yöneticisi olduğu ortaya çıktı.


 Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki kargo firmasının şubesine gelen  bir kişi, adına gelen paketi alarak ayrıldı. Aynı şahıs bir süre sonra yeniden  aynı iş yerine gelerek bu sefer farklı bir kimlikle başka bir kargo paketini  almak istedi.
 
Kargo görevlisi, durumdan şüphelenince paketi teslim etmedi. Bunun  üzerine kaçmaya çalışan şahıs, yoldan geçen İlçe Jandarma Komutanlığında vatani  görevini yapan bir er tarafından hırsız sanılarak yakalandı.
 
Polis merkezine götürülen şüphelinin kullandığı kimliklerin sahte  olduğu belirlendi.
 
Sahte kimlikteki isme gelen kargo paketinden ise 1 telefon ve 2 sim  kart çıktı.
 
  Detaylı incelemede gerçek kimliğinin K.A (27) olduğu anlaşılan  şüphelinin FETÖ firarisi olarak arandığı tespit edildi.
 
 Kütahya'da FETÖ'nün kapatılan bir öğrenci yurdunda uzun süre müdürlük  yaptığı ve örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen şüphelinin,  örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.
 
Hakkında, Kütahya Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunan K.A,  İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
 
  
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.