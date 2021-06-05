FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen itirafçı oldu

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

İTİRAFÇI OLDU

FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, "Gülen terör örgütünün lideridir" dedi. "Örgütte psikolojik ümitsizlikler başladı. Örgütten kopmalar yaşandı" açıklamasını yaptı.

Kenya'da yakalanıp ABD 'nin girişimiyle serbest kaldığı ortaya çıktı. Yeğen Gülen, örgüt içindeki birçok kritik isimle ilgili bilgi paylaştı.

Yeğen Gülen, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.