FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen itirafçı oldu

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.
Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.
İTİRAFÇI OLDU
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, "Gülen terör örgütünün lideridir" dedi. "Örgütte psikolojik ümitsizlikler başladı. Örgütten kopmalar yaşandı" açıklamasını yaptı.
Kenya'da yakalanıp ABD'nin girişimiyle serbest kaldığı ortaya çıktı. Yeğen Gülen, örgüt içindeki birçok kritik isimle ilgili bilgi paylaştı.
Yeğen Gülen, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.
CNN Türk muhabiri Serhat Dal, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesinin detaylarını anlattı:
2008 yılı itibariyle Erzurum'da aile kampları yapılmaya başlandığını söyledi. Senede 1 kez olmak üzere Türkiye'nin tüm illerinde ABD'de bulunan aile üyelerinin o kampa katılımları sağlanıyordu dedi. Mahrem imamlık yaptığı da itiraf etti. Üniversite öğrencilik döneminde Kuleli Askeri Lisesi'nde okuyan bir öğrenciye mahrem imamlık yaptığını söyledi ve bu şahısla ayda 1 kez İstanbul'da görüştüğünü söyledi. Görüşmelerinin ankesörlü hatlardan yaptığı ifade etti.
2014 yılında ABD'ye amcası Fetullah Gülen'i ziyarete gittiğini ve burada yaklaşık 1 ay kaldığını söyledi ve Erzurum ilinde bulunan örgüte ait kolejde öğretmen olarak işe başladığını söyledi. ByLock kullandığını söyledi ve 2015 yılı kasım ayında ABD'ye gittiğini, bu gidişinin sebebinin 'green card' alıp ABD vatandaşlığı almak olduğunu söyledi. Bu dönem boyunca amcası Fetullah Gülen'in yanına hafta sonları sohbetler için gittiğini ifade etti.