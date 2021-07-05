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FETÖ elebaşının akrabası Munise Gülen tutuklandı

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 18:38 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 18:38

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan ve örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen Munise Gülen (28), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak faaliyet yürüttüğü iddia edilen Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu Munise Gülen'in, Karabağlar ilçesi Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit etti. Bunun üzerine İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri eve operasyon düzenledi. Munise Gülen, yakalanıp, gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen Gülen, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede, tutuklandı.
 

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