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FETÖ elebaşı Gülen'in malikanesine "yukarı" kod adı vermişler

AA |  14 Ocak 2018 Pazar - 12:13 | Son Güncelleme : 14 01 2018 - 12:13

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imam yapılanması"nda yer aldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan eski emniyet amiri, ABD'de bulunduğu döneme ilişkin itiraflarda bulundu.


Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Kars Emniyet  Müdürlüğündeki mahrem imam yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucu, İl  Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilip hakkında "silahlı terör  örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan  ByLock kullanıcısı eski emniyet amiri E.Ü, örgüte ilişkin önemli bilgiler verdi.
 
Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün  faaliyetleri, amaçları, gelirleri, örgüt yapılanması hakkında bilgiler yer aldı.
 
Eski emniyet amiri E.Ü. ifadesinde, Amerika'da Boston Türk  Başkonsolosluğunda çalıştığı dönemde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in  Pensilvanya'da yaşadığı malikaneye gittiğini ifade etti.
 
Başkonsolosların örgüte ve Fetullah Gülen'e karşı tutumlarını cemaat  mensuplarına aktardığını itiraf eden E.Ü, "Ben her başkonsolos değişiminde  konsolosun Fetullah Gülen ve cemaatine karşı tutumu ve cemaatin faaliyetlerine  yaklaşımı hususunda Nuh G'ye bilgiler aktardım." dedi.
 
E.Ü, örgüt elebaşı Gülen'in kaldığı malikanenin sıkı korunduğunu  aktararak, "ABD Boston şehrinde bulunduğum dönemde Nuh G. isimli sohbet  öğretmeninin teklifi ve aracılığıyla 3 kez Fetullah Gülen'in kaldığı Pensilvanya  eyaletindeki malikaneye gittim. Bu yerin cemaat içerisindeki kod ismi 'yukarı'  olarak tabir edilirdi. Pensilvanya'daki bu yerleşke bir çiftlik içerisinde ana  girişe yakın eski bina, ortada yeni bina, yeni binanın çevresinde ve aşağısında  misafirhane olarak kullanılan apartlar vardı. Sohbet öğretmeni Nuh G'nin  referansıyla Pensilvanya'ya ilk gidişimde önce New Jersey'e giderek devrem olan  ve orada doktora yapan Özcan Ö. ile buluştum. Daha sonra bahse konu malikaneye  gittik." ifadesini kullandı.
 
Pensilvanya'daki FETÖ malikanesinde yaşananlara şahitlik ettiğini  söyleyen E.Ü. şunları kaydetti:
  
"Fetullah Gülen'in konuşma yaptığı zamanlarda büyük salonda en fazla  20-30 kişi oluyordu, zaten konaklayanların sayısı bu sayıyı geçmiyordu. Malikane  içerisinde çeşitli noktalarda güvenlik kameraları bulunuyordu. Burada sabah  namazından önce teheccüt namazı, sonra Fetullah Gülen'in katıldığı sabah namazı,  sabah namazından sonra Fetullah Gülen'in mescitten ayrılmasından sonra tesbihat  yapılıyordu. Saat 09.00 sıralarında büyük salonda Fetullah Gülen'in karşısında  hilal şeklinde oturan molla tabir edilen 9-10 kişilik hoca grubu adı altında  ayetleri farklı tefsir kitaplarından okuyorlardı. Burada benim anladığım Fetullah  Gülen başkanlığındaki molla ekibi tarafından ayetlerin tefsiri üzerinde çalıştığı  ve kendilerine göre yeni bir Kur'an-ı Kerim tefsiri yazma çalışması yapılıyordu."

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