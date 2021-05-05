FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le direkt temas kuran İbrahim Tatar gaybubette yakalandı

FETÖ'nün Afrika abisi gaybubette yakalandı. Fetullah Gülen’le doğrudan görüşebilen birkaç isimden biri olan İbrahim Tatar, Ümraniye’deki bir gaybubet evinde yakalandı. Tatar, terör örgütünün Afrika açılımını sağlayan isim olarak tanınıyordu.

2005-2013 yılları arasında FETÖ adına Demokratik Kongo Cumhuriyeti ’nde yaşayan ve burada okullar kurarak örgütü tüm Afrika ’da tanıtan İbrahim Tatar, dün İstanbul Ümraniye’deki bir gaybubet evinde ele geçirildi. Tatar, örgüt içinde ‘kahraman’ olarak anılıyor ve elebaşı Fetullah Gülen’le doğrudan görüşüyordu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından öğretmenlikten ihraç edilen Tatar hakkında 2016 yılında yakalama kararı çıkartıldı. Tatar’ın ByLock kullandığı da belirlenmişti.

‘HER ŞEY MUBAH’

Terör örgütünün yurtiçindeki oluşumlarında da aktif görev alan Tatar’ın, 17-25 Aralık kumpasının ardından yaptığı bir konuşmada, “Bu bir savaştır, herkes bu savaşta safını belirleyecek ve katkıda bulunacak, yapılan her şey mubahtır” dediği de ortaya çıkmıştı. Tatar, örgüt içinde ‘güvenli ev’ anlamına gelen ‘gaybubet’ evinde saklandığı belirlenince kıskıvrak yakalandı.

BÖYLE ELE GEÇİRİLDİ