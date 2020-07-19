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FETÖ'den yargılanan Mehmet Baransu'nun cezası belli oldu

19 Temmuz 2020 Pazar - 11:48 | Son Güncelleme : 19 07 2020 - 11:52

Mersin’de aralarında Mehmet Baransu’nun da bulunduğu 70 sanıklı FETÖ davasında karar çıktı. Baransu 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Mersin merkezli 19 ilde "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY)" yönelik operasyonun ardından yürütülen soruşturma kapsamında görülen davada sanık sayısı 70'e yükselmişti.
 
Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşması geçtiğimiz günlerde yapıldı. Hakkında açılan 'FETÖ' davası kapsamında halen Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan Mehmet Baransu hakkında karar çıktı.
 
O SUÇLARDAN BERAAT ETTİ
 
Sanık Baransu duruşmada son söz olarak tahliyesini talep etti. Mahkeme, Baransu'nun 'Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme' ve 'İftira' suçlarından beraatine hükmetti.
 
BARANSU'YA 19 YIL 3 AY
 
Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; sanığın 'Gizliliği ihlal' suçundan 2 yıl hapsine karar veren mahkeme, Baransu'nun 'Yasaklanan Bilgileri Açıklama' suçundan 4 yıl hapsine hükmetti. Heyet, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında önce 9 yıl verdiği Baransu'nun cezasını 'terör' suçu olmasından dolayı yarı oranında arttırarak 13 yıl 6 aya çıkarttı. Bu şekilde Baransu'nu 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapsine hükmolundu.
 
TUTUKLULUK HALİNE DEVAM
 
Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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FETÖ Mehmet Baransu Mersin
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