26 Haziran 2019 Çarşamba
İSTANBUL 
30°C / 24°C
GALERİ VİDEO
BIST 94.831 -0.62 EURO 6,5740 -0.23
USD 5,7790 -0.26 ALTIN 261,650 -1.33
CANLI BORSA
TÜMÜ

FETÖ’den yargılanan eski Yargıtay üyesine hapis cezası

AA |  26 Haziran 2019 Çarşamba - 21:05 | Son Güncelleme : 26 06 2019 - 21:05

Eski Yargıtay üyesi Hüseyin Sarıömeroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Sarıömeroğlu'nun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan  yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza  Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık  Sarıömeroğlu ile avukatı katıldı.
 
Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Sarıömeroğlu,  delillerin usule ve yasalara aykırı olduğunu ileri sürdü. Aleyhindeki tanık  beyanlarını da kabul etmeyen Sarıömeroğlu, suçsuz olduğunu iddia etti.
 
Sarıömeroğlu ve sanık avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine  duruşmaya ara verildi.
 
Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete  başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.
 
Hüseyin Sarıömeroğlu'na, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK)  314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl hapis cezası veren  mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören  Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 13 yıl 6 aya çıkardı.
 
Sanığa verilen cezada TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulamayan  mahkeme heyeti, Sarıömeroğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.
 
Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini,  Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.