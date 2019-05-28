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FETÖ'den yargılanan eski Yargıtay üyesine hapis cezası

28 Mayıs 2019 Salı - 15:13 | Son Güncelleme : 28 05 2019 - 15:14

Eski Yargıtay Üyesi Mustafa Haluk Baydilli'ye, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.


 
FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve  tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar  Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.
 
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay  Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Baydilli ve avukatı, Ses  ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulunduğu cezaevinden katıldı.
 
Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.  Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Baydilli, FETÖ üyesi olmadığını, örgütün  şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.
 
Kendisini yargılayan heyetin tarafsız olmadığını, mahkemeden adaletli  bir karar beklemediğini, heyetin ön yargıyla hareket ettiğini savunan Baydilli,  savunma ve adil yargılanma hakkının kısıtlandığı iddiasını paylaştı.
 
Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, gözaltı ve tutukluluk sürecinde  işkence gördüğünü iddia eden Baydilli'yi, "Kime selam gönderiyorsun?  Savunma   içinde kal." şeklinde uyardı. Bunun üzerine sanık Baydilli'nin, "Ben zaten bu  savunmaları  sizin için yapmıyorum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için yapıyorum." şeklindeki sözleri dikkati çekti.
 
KARAR
 
Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın  ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden  Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.
 
Karara göre, sanığın "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu  nedenle Baydilli'ye Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın  yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt  sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildi.
 
Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle  Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 10 yıl 6 aya  çıkarıldı.
 
Sanığa verilen cezada, duruşmalarda pişmanlığının gözlemlenmemesi  nedeniyle indirim yapılmadı.
 
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
 
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay  Ceza Genel Kurulu görüşecek.
 

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