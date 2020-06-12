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FETÖ'den gözaltına alınan 6 astsubay itirafçı oldu

AA |  12 Haziran 2020 Cuma - 18:36 | Son Güncelleme : 12 06 2020 - 18:36

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 astsubay, itirafçı oldu.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca  yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 6'sı, emniyetteki  işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
 
Savcı Uğur Fatih Pehlivan tarafıdan sorgulanan şüpheliler, etkin  pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve  örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.
 
Örgütle bağlantısını bildikleri askerlerin isimlerini verdikleri ve bu  kişileri teşhis ettikleri öğrenilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
 
Soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı  yapılanmasına yönelik soruşturmada 2 subay ile 30 astsubay hakkında 9 Haziran'da  gözaltı kararı verilmişti.
 
Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle  Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılardan 25'ini yakalanmıştı.
 
İtirafçı olan 6 kişi dışındaki 19 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin  sürdüğü, diğer 7 zanlıyı arama çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.
 

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FETÖ operasyon itirafçı
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