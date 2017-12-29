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FETÖ'den aranan iş adamı itirafçı oldu

AA |  29 Aralık 2017 Cuma - 18:45 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 21:49

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan firari iş adamı teslim olarak itirafçı oldu.


Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen "FETÖ/PDY'ye üye olmak" ve  "Terör örgütüne finans sağlamak" suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle  yargılanan 22’si tutuklu 104 sanıklı davanın hakkında yakalama kararı bulunan  Halil K, dün akşam avukatı ile birlikte Adana Adliyesi'ne giderek yargılandığı  mahkemeye teslim oldu.
 
17-25 Aralık sonrası FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine  Bank Asya'ya 50 milyon TL yatırdığı iddia edilen ve yargılama sırasında  kardeşleriyle birlikte sahibi olduğu 2 şirketine kayyum atanan Halil K. için önce  kimlik tespiti yapıldı.
 
Mahkemeye bildiklerini samimi olarak anlatmak ve itirafçı olmak  istediğini ifade eden Halil K. örgütün Çukurova yapılanması ile ilgili mahkemeye  bilgi verdi.
 
Örgütün Adana'daki mütevelli heyeti ve örgüt ağabeyleri ile ilgili  itiraflarda bulunan Halil K.  30'dan fazla kişinin örgüt içindeki görevleri ve  faaliyetlerini ve örgüte "himmet" adı altında para veren kişilerin adlarını 20  sayfalık ifade ile mahkemeye aktardı.
 
"FETÖ/PDY terör örgütünün himmet paralarını nakdi ve çek olarak  aldığını söyleyen Halil K. "Karşılığında bağış yapana hiç bir evrak verilmiyordu.  Örgüt herkesten bir şey alıyor fakat karşılığında kimseye bir şey vermiyordu.  Bağışlar para olarak yapılabildiği gibi arsa veya daire olarak da  verilebiliyordu." dedi.
 
Örgütün daha fazla maddi destek kazanabilmek için sık sık yurt dışı  gezileri organize ederek insanları etkilemeye çalıştığını söyleyen Halil K.  örgütün ülkeleri gruplara ayırdığını, Türkiye'den her ildeki örgüt mensuplarının  bir kaç ülkeden sorumlu olduklarını ve ilden toplanan maddi yardımın bu  ülkelerdeki örgüt üyelerine aktarıldığını anlattı.
 
15 Temmuz darbe girişiminden önce Adana'da toplanan maddi yardımların   Senegal ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Vietnam'a gönderildiğini öne süren  Halil K, örgüt aracılığı ile 2012 yılında Adana'ya gelen ABD'den 2 senatör ile  görüşerek onlara Türkiye ekonomisi ile ilgili detaylı bilgi verdiğini  itiraflarında anlattı.

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