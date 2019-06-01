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FETÖ'den aranan eski emniyet amiri yakalandı

AA |  01 Haziran 2019 Cumartesi - 17:00 | Son Güncelleme : 01 06 2019 - 17:00

Elazığ'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında 51 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası bulunan zanlı yakalanarak tutuklandı.


Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi  ekipleri, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, iftira, resmi belgenin  düzenlenmesinde yalan beyan, özel hayatın gizliliğini ihlal, görevi kötüye  kullanma suçlarından toplamda 51 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı ve emniyet  amiri rütbesinde iken görevden ihraç olduğu tespit edilen kişiyi kent merkezinde  belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı,  tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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