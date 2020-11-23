24 Kasım 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.314 -0.73 EURO 9,3390 0.01
USD 7,8880 0.01 ALTIN 466,310 1.63
CANLI BORSA
TÜMÜ

FETÖ'de yer alan bir kişi Cezayir'den Türkiye'ye getirildi!

AA |  23 Kasım 2020 Pazartesi - 23:59 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 0:00

FETÖ'nün Cezayir yapılanmasında yer alan bir kişi, Dışişleri ve Emniyet'in ortak çalışmasıyla Türkiye'ye getirildi.


ETİKETLER

FETÖ Cezayir Dışişleri Bakanlığı Emniyet
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.