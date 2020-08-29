FETÖ'cülerin ihanet yuvası ilk kez görüntülendi

Fetullah Gülen için 'Bir tebessümüne tüm malımı bağışlarım' diyen firari Akın İpek'in örgüt elebaşısı için yaptırdığı dev saraya girildi. Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Melek İpek'i tahliye ettirdiği saray, 17-25 Aralık'taki darbe girişimi başarılı olup hükümet devrilseydi, ABD'de yaşayan Fetullah Gülen'in Türkiye'de ikamet edeceği yer olacaktı. ABD'deki Beyaz Saray'ı andıran devasa malikanede yok yok...