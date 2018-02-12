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FETÖ'cüler kulübede yakalandı

12 Şubat 2018 Pazartesi - 17:43 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 17:43

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Boztepe köyünde yaptıkları kontrollerde, betonarme bir kulübede saklanan M.E.G, E.D ve Z.K'yi yakaladı.
 
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 5 telefon, 5 sim kart, pasaport, ABD pasaportu, bilgisayar, kredi kartı ile 4 bin 55 dolar ve 8 bin 595 avro ele geçirildi.
 
Şüphelilerden M.E.G ve E.D'nin ByLock kullanıcısı olduğu, Z.K'nin de Azerbaycan'da daha önce fizik öğretmenliği yaptığı ve meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
 
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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