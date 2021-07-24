FETÖ'cü sivil imamların yalanı ortaya çıktı!

'SİVİL İMAMLARIN SAVUNMALARI GERÇEK DIŞI, YALAN VE GÜLÜNÇTÜR'

Mahkeme, hükmün gerekçesini, 9 ay sonra açıkladı. Gerekçeli kararda, darbenin başarısız olması sonucu ümitlerini yitiren sivil imam sanıkların, üssü çevreleyen çitleri geçip yürüyerek aynı yönde kaçmaya çalıştıkları, ancak ihbar üzerine yakalandıkları ifade edildi. Kararda, "Yakalandıkları yer, aynı yer olmasına rağmen Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş arsa bakmak, Nurettin Oruç hayvancılık belgeseli çekmek, Hakan Çiçek de kaybettiği parasını bulmak için orada bulunduğunu ifade etmiştir. Söz konusu yer, imara kapalı askeri alan olup, arsa için müsait olmadığı gibi hayvancılık belgeseli için de hiçbir şekilde uygun değildir. Alınan savunmalar ve elde edilen deliller ışığında sanıkların savunmalarının tümüyle gerçek dışı, yalan ve gülünç olduğu açıktır" ifadeleri yer aldı.

'ASKERİ GAZİNO SİVİL İMAMLAR İÇİN HAZIRLANDI'

Gerekçeli kararda, darbe girişimi 1980 darbesiyle kıyaslanarak, Kenan Evren ve komutanlarının yerini Fetullah Gülen, Adil Öksüz ve diğer sivil imamların aldığı belirtildi. Aynı zamanda darbeyi yöneten sivil imamlar için günler öncesinden Akıncı Üssü’ndeki öğretmen gazinosunun hazır edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sivil imamların tamamı darbe girişimi kapsamında eylemlerin organize edildiği 143’üncü Filo Komutanlığı öğretmen gazinosunda yer almıştır. Öğretmen gazinosu tanık anlatımlarına göre darbeden birkaç gün önce sivil imamlar için hazırlanmış, koltuklar değiştirilmiş ve hava kuvvetleri sistemiyle doğrudan bağlantı kurmak amacıyla hat çekilmiştir. Sivil imamlar sorumlu oldukları kuvvet komutanlıklarındaki örgüt yapılanmasının tamamını bildiklerinden sorumlu oldukları kuvvetlerdeki unsurların sevk ve idaresini yanlarında bulunan ve o tarihte muvazzaf olan subaylarla birlikte yürütmüşler ve özellikle bu unsurlarla örgüt lideri arasında teması sağlamışlardır. Kamera görüntülerinden anlaşılacağı gibi Kemal Batmaz, Harun Biniş ve Nurettin Oruç, emir ve talimatların icrasına bizzat nezaret etmişlerdir. Akıncı Üssü'nde bulunan ve faaliyetlerini yöneten yönetici ve o tarihte muvazzaf olan sanıklar sivil imamların bulunduğu öğretmen gazinosuna gelerek sivil imamlardan emir ve talimat almışlardır."