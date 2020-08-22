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FETÖ'cü firari spiker Erkan Akkuş yakalanıp, tutuklandı

DHA |  22 Ağustos 2020 Cumartesi - 14:35 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 15:22

FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan spiker Erkan Akkuş, Kocaeli'nin Derince ilçesinde babasının evinde yakalandı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FÖTÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranması bulunan eski Bugün TV spikeri Erkan Akkuş'un Derince ilçesinde olduğunu belirledi. Önceki gün operasyon düzenleyen ekipler, Akkuş'u, gizlendiği babasına ait evde yakaladı. 
 
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak İstanbul'da cezaevine sevk edildiği belirtildi.
 

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FETÖ spiker Erkan Akkuş
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