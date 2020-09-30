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FETÖ'cü eski üsteğmen, işkence suçundan 32 yıl 16 ay hapse çarptırıldı

AA |  30 Eylül 2020 Çarşamba - 16:43 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 16:48

Şok mangası yöntemiyle FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin okulu bırakmasına neden olan eski üsteğmen, işkence suçundan 32 yıl 16 ay hapse çarptırıldı


Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) olmayan askeri  öğrencilerin "şok mangası" yöntemiyle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayarak  okulu bırakmalarına neden olan eski üsteğmen Ayhan Yeşilkaya'nın yargılandığı  davada hüküm açıklandı. 
 
Eski Kara Harp Okulu takım komutanı Yeşilkaya, Ankara 27. Ağır Ceza  Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu bulunduğu Kahramanmaraş'tan Ses  ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.
 
Taraf avukatları ve müştekiler ise duruşma salonunda hazır  bulundu.
 
Mahkeme Başkanı, önceki celsede savcının sunduğu esasa ilişkin  mütalaaya karşı savunma yapması için Yeşilkaya'ya söz verdi.
 
Mütalaada, "silahlı terör örgütüne üyelik" ve "işkence" suçlarından  cezalandırılmasının talep edildiğini aktaran Yeşilkaya, söz konusu suçları  işlediğine dair dosyada somut delil olmadığını, işkence yaptığına yönelik müşteki  beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını iddia etti.
 
Suçsuz olduğunu savunan Yeşilkaya beraatini istedi.
 
Sanık avukatının da beyanının alınmasının ardından mahkeme kararını  açıkladı.
 
Buna göre sanık Yeşilkaya, "silahlı terör örgütüne üyelikten" 10 yıl,  8 müştekiye yönelik "işkence" suçundan ise 32 yıl 16 ay hapis cezasına mahkum  edildi.
 
Toplam 42 yıl 16 ay hapis cezası verilen Yeşilkaya'nın hükümle  birlikte tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı.
 
  
 

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