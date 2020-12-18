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FETÖ'cü emniyet müdürlerine ceza yağdı!

AA |  18 Aralık 2020 Cuma - 13:57 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 14:26

15 Temmuz'da İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmek isteyen eski emniyet müdürleri Aktepe, Kırcılı, Gerçek ve Taşkın 15'er yıl hapse mahkum edildi.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki  darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve darbe  girişimi süresince Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme  çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle çoğu aynı dairenin eski çalışanı 8  sanıklı davada hüküm açıklandı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Hasan  Hüseyin Gerçek ve tutuksuz sanık Engin İlhan ile sanık avukatları hazır  bulunurken, diğer sanıklar ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden video  konferans yoluyla duruşmaya katıldı.
 
 Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, sanık ve avukatların esas hakkında  mütalaaya karşı savunmalarını tamamladıklarını belirterek hükmü açıkladı.  Buna göre, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan  Yardımcısı Gürsel Aktepe, eski TEM Daire Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Gerçek,  darbe girişiminin yaşandığı gece Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi  Başkanlığı yakınında yakalanan eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın ve eski Ankara  Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya  teşebbüs suçuna yardımdan" 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.  Sanıklar Enes Kara ve Yusuf Keten, "silahlı terör örgütüne üyelik"  suçundan 10'ar yıl, sanık Gökhan Yıldız da aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapse  mahkum edildi. Sanık Engin İlhan ise bütün suçlamalardan beraat ettirildi. Hükümle birlikte tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı  kararlaştırıldı.
 
 İddianameden
 
İddianamede, sanıkların darbe girişimi olduğu sırada, örgütlü şekilde  silahlanma arayışına girdikleri, darbe girişiminin yönetici kadrosu olan "yurtta  sulh konseyi" mensuplarından Mehmet Partigöç ile irtibatlı oldukları, darbe  girişimi sırasında örgütün amaç ve faaliyetleri kapsamında İstihbarat Daire  Başkanlığını ele geçirme ve darbe girişimi süresince bütün Türkiye'de istihbarat  fonksiyonlarını işlevsiz hale getirmeye çabaladıkları belirtiliyordu. Sanıkların FETÖ/PDY'nin hedefleri, örgüt elebaşı Gülen'in talimatları  doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına  sızdırıldığı, örgütün siyasal hedefleri doğrultusunda gizli bilgilere  eriştikleri, bunları örgüt içerisindeki "mahrem abi" ve "imamları"na aktardıkları  ifade edilen iddianamede, 400 terabayt bilgininin log kayıtlarına düşmeyecek  sanal sunucu oluşturmak suretiyle temin edilip örgüte aktarıldığının belirlendiği  kaydediliyordu.
 

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