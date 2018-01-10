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FETÖ'cü doktorlar yakalandı

AA |  10 Ocak 2018 Çarşamba - 15:24 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 15:24

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve yasa dışı yolla yurt dışına kaçma hazırlığındayken Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanan doktorlar Fatma Demirel ve Buket Eryonucu, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar  Demirel ve Eryonucu ile yakınları ve avukatları katıldı.
 
Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Demirel, Keşan'da  yakalandıklarında üzerinde ele geçirilen sahte pasaport hakkında bilgisi  olmadığını öne sürdü.
 
Hakkındaki tedbir kararlarının kaldırılmasını isteyen Demirel,  beraatini talep etti.
 
Sanık Eryonucu da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatine  karar verilmesini istedi.
 
Sanıkların avukatı da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak  beraatlerine karar verilmesi talebinde bulundu.
 
Son sözleri sorulan sanıklar, mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin  kaldırılmasına ve beraatlerine hükmedilmesini istedi.
 
Müzakerenin ardından kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, her  iki sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar ay, "resmi  belgede sahtecilik" suçundan ise 2 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 10'ar yıl  hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
 
"Türkiye güvenli bir ülke değil" notu
 
FETÖ ile bağlantıları bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen  sanıklar, Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış  hazırlığındayken yakalanmıştı.
 
Sanıklar Demirel ve Eryonucu, 11 Ekim 2016'da gözaltına alınarak  Keşan'da tutuklanmıştı.
 
Eryonucu'nun üst aramasında biri iptal edilmiş iki pasaport, kredi  kartları, sim kart, 4 bin 985 dolar, bin 750 avro, 110 lira, çizgisiz kağıt  üzerine İngilizce, "Türkiye'de 100 bin kişi işten atıldı" ve "Türkiye'de durum  çok karışık olduğu için güvenli bir ülke değil" yazılı not, Demirel'in üzerinde  ise biri iptal edilmiş iki pasaport, 3 bin avro, 35 lira, flaş bellek ile sim  kart ele geçirilmişti.
 
Her iki sanığın adına kayıtlı telefon hatlarında FETÖ'nün şifreli  haberleşme programı ByLock yüklü olduğu tespit edilmişti.
 
Sanık Demirel, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi  Çocuk  Endokrinolojisi bölümünde, Eryonucu ise Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma  Hastanesinde görev yaparken meslekten ihraç edilmişti.
 
Sanıklar, davanın 13 Aralık 2017'deki celsesinde, imza yükümlülüğü ve  yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.

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