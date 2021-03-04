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FETÖ'cü Basri Aktepe'ye 12 yıl hapis cezası

04 Mart 2021 Perşembe - 10:54 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 10:54

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski istihbaratçı Basri Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.


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