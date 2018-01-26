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FETÖ'cü astsubay evinde uyuşturucu yetiştirmiş

AA |  26 Ocak 2018 Cuma - 20:03 | Son Güncelleme : 26 01 2018 - 20:03

Erzincan merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 19 muvazzaf asker arasında yer alan bir astsubayın evinde uyuşturucu yetiştirdiği ortaya çıktı.


Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Türk Silahlı  Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına mensup askerlere yönelik yürütülen  soruşturma çerçevesinde, örgütsel faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle  Erzincan'ın yanı sıra 14 ayrı şehirde yakalanan 19 muvazzaf askerin polisteki  işlemleri devam ediyor.
 
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri  devam eden ve aktif görevdeki subay, astsubay ile uzman çavuşlardan oluşan  zanlılardan astsubay Y.B'nin evinde uyuşturucu yetiştirdiği ortaya çıktı.
 
Halen görev yaptığı Ağrı'da gözaltına alınan ve daha önce Erzincan'da  görevli olduğu belirtilen astsubay Y.B'nin evindeki aramada, bir odadaki  dolapların arasında uyuşturucu yetiştirmek için özel bölüm oluşturduğu anlaşıldı.
 
Zanlının, odadaki bu bölümde yer alan şeffaf kaplara diktiği 25 kök  Hint keneviri ve uyuşturucu yapımında kullanılan bu bitkinin ev ortamında  yetiştirilmesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
 
FETÖ/PDY soruşturmasında sorgusu süren ve uyuşturucu kullanıcısı  olduğu belirtilen Y.B. hakkında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla  Mücadele Şube Müdürlüğünün de yasal işlem başlattığı belirtildi.
 

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