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FETÖ, ByLock'ta "izdivaç" grubu kurmuş

AA |  04 Ocak 2018 Perşembe - 11:55 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 11:55

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'ta "Sivas İzdivaç" grubu kurduğu, örgüt mensuplarının, devamlılığı, birlikteliği ve gizliliği sağlamak amacıyla bu grup aracılığıyla evlendirildiği belirlendi.


Sivas'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "terör örgütü üyesi olmak"  suçlamasıyla Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında açılan davada tutuklu  yargılanan S.A'nın, ByLock içeriğine ulaşan polis ekipleri, örgütün üyelerini  evlendirmek için "Sivas İzdivaç" grubu oluşturduğunu tespit etti.
 
Örgüt içerisinde devamlılığı, birlikteliği ve gizliliği sağlamak  amacıyla kurulan grup aracılığıyla örgüt üyelerinin birbirleriyle evlendirildiği,  bu evlilik işleriyle ilgilenenlere de "izdivaççı" ya da "izdivaç sorumlusu" gibi  isimler verildiği belirlendi.
 
Grupta, Sivas'ta örgüt üyelerinin evlendirilmesinden sorumlu ve terör  örgütünün Trabzon'daki faaliyetleri içerisinde yer alan S.A'nın da yer aldığı,  grubun yöneticisi "Zehra" kod adlı firari E.Ç'nin evlendirilmek istenen  kadınların vesikalık fotoğraflarını topladığı bilgisine ulaşıldı.
 
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  Şubesinde ifadesine başvurulan Z.G, "2016 yılının mayıs ayında cemaat evinde  kaldığım dönemde Z.S.D, bana 'senin yanına bir abla gelecek' dedi. Ben de evdeyim  gelsin dedim. Eve 'Zehra' kod adlı E.Ç, geldi. Bu şahıs bana 'bizim aracılığımız  ile evlenmeni istiyoruz' dedi. Bu nedenle fotoğrafımı istedi." diye konuştu.
 
Gruptakilere kod adı vermişler
 
Gruba üye örgüt mensuplarına, "Esra, Zehra, Nagehan ve İzdivaç" gibi  isimler verildiği ve isimlerin sonuna genellikle Sivas'ın plaka kodu olan "58"  rakamının eklendiği, bazı kullanıcılara ise "Sivas Esra" adının verildiği tespit  edildi.

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