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FETÖ avukatlarına darbe! 10'u yakalandı

26 Ekim 2021 Salı - 9:44 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 9:44

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve "çalışma evi" olarak adlandırılan hücrelerinde hakimlik ve savcılık sınavlarına hazırlandıkları gerekçeleriyle haklarında gözaltı kararı verilen 11 avukattan 10'u yakalandı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca  yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün "çalışma evi" olarak adlandırılan  hücrelerinde kaldığı, örgüt üyesi olduğu ve 2013 hakimlik-savcılık sınavlarına  hazırlandıkları tespit edilen 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri, İstanbul, Ankara, Adana, Van, Diyarbakır, Antalya ve Denizli’de  düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 10’unu yakaladı.
 
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital  malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 1  kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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