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FETÖ ABD'deki Türkiye davasını kaybetti! Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi’nden ret...

21 Eylül 2021 Salı - 16:27 | Son Güncelleme : 21 09 2021 - 16:40

Gelen son dakika haberine göre; Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi, FETÖ'nün yaklaşık 100 milyon euroluk tazminat talebini reddetti.


Son dakika haberine göre; Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) bir darbe de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'nden (ICSID) geldi.
 
Zaman Gazetesi’nin bağlı olduğu Cihan Medya Dağıtım şirketine el konulmadan önce Belçikalı paravan bir şirket üzerinden yaptığı el konulan mal varlıklarının geri verilmesi ve tahkim kurallarının uygulanmasını talep eden örgüt, Türkiye'den yaklaşık 100 milyon euroluk tazminat talebinde bulundu.
 
ICSID talepleri reddetti ve davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı.

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FETÖ ABD dava Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi
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