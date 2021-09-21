FETÖ ABD'deki Türkiye davasını kaybetti! Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi’nden ret...

Gelen son dakika haberine göre; Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi, FETÖ'nün yaklaşık 100 milyon euroluk tazminat talebini reddetti.

Son dakika haberine göre; Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) bir darbe de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'nden (ICSID) geldi.